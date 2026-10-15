Депутат Чемерис предложила распространить маткапитал на покупку автомобиля

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Материнский капитал предложили разрешить тратить на покупку семейных автомобилей российского производства. Такая мера, по мнению первого заместителя председателя комитета Государственной думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Розы Чемерис, могла бы облегчить повседневную жизнь родителей. Об этом депутат заявила ТАСС.

Парламентарий отметила, что собственный автомобиль поможет семьям с детьми решать бытовые задачи. В частности, родители смогут возить ребенка на кружки и секции, а также добираться до других необходимых мест.

Еще одним возможным направлением использования материнского капитала Чемерис назвала профессиональную переподготовку матерей. По ее мнению, такая возможность позволит женщинам освоить новые навыки и повысить шансы на трудоустройство.

Депутат также считает, что средства можно было бы направлять на подготовку к открытию собственного дела. Другой вариант – повышение квалификации для возвращения на прежнее место работы с улучшенными профессиональными компетенциями.

Ранее сообщалось, что размер материнского капитала на первого ребенка в 2027 году в России увеличится на 49,6 тысячи рублей, до 778,5 тысячи. При этом маткапитал на второго ребенка вырастет на 65,5 тысячи рублей, до 1 миллиона 29 тысяч.