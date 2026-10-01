Маткапитал на первого ребенка в 2027 году повысят до 778,5 тыс руб

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Размер материнского капитала на первого ребенка в 2027 году в России увеличится на 49,6 тысячи рублей, до 778,5 тысячи. Об этом заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

При этом маткапитал на второго ребенка вырастет на 65,5 тысячи рублей, до 1 миллиона 29 тысяч, если он не был получен на первенца, добавил министр. В то же время максимальная сумма пособия по беременности и родам в следующем году превысит 1,1 миллиона рублей.

Также 30,4 тысячи рублей составит единовременное пособие при рождении ребенка. Наибольшая сумма ежемесячного пособия по уходу за ребенком для работающих россиян превысит 95,5 тысячи рублей в месяц.

Вместе с тем максимальная сумма пособия по временной нетрудоспособности при стаже от 8 лет в 2027-м увеличится почти до 239 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что прожиточный минимум в следующем году достигнет 20 227 рублей, увеличившись на 6,8%. Также до 28 935 рублей должна вырасти минимальная зарплата.

Кроме того, дважды будут проиндексированы страховые пенсии. В феврале – на 6,8% с учетом уровня инфляции, в апреле – на 3,3% по темпу роста зарплат.

