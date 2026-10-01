Максимальный размер больничного вырастет почти до 239 тыс руб в месяц

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Максимальная сумма пособия по временной нетрудоспособности при стаже 8 и более лет в 2027 году составит почти 239 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда.

В ведомстве уточнили, что в текущем году этот показатель равен 207,6 тысячи рублей. Таким образом, выплата увеличится более чем на 31 тысячу рублей.

Кроме того, размер материнского капитала на первого ребенка в 2027 году составит 778,5 тысячи рублей. При этом маткапитал на второго ребенка вырастет до 1 миллиона 29 тысяч рублей, если он не был получен на первенца.

Также отмечается, что наибольшая сумма ежемесячного пособия по уходу за ребенком для работающих граждан России превысит 95,5 тысячи рублей в месяц.