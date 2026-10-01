В ЦБ заявили о переходе экономики РФ из режима умеренных зарплат к высоким

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Экономика РФ перешла из режима умеренных зарплат к высоким. Об этом рассказал заместитель председателя Центрального банка России Алексей Заботкин в кулуарах "Альфа-Саммита", передает РИА Новости.

Согласно данным Росстата, средняя зарплата в России в июле увеличилась на 9,5% в годовом выражении и составила 109,5 тысячи рублей. При этом средний уровень зарплат выше 100 тысяч рублей сохраняется уже восьмой месяц подряд.

В частности, в январе – июле номинальная начисленная зарплата выросла на 12,2% в годовом выражении и достигла 109,3 тысячи рублей.

Ранее Владимир Путин заявил, что в России заработные платы в первом полугодии 2026 года увеличились на 6,5% в реальном выражении. По словам президента, стабильность на рынке труда и увеличение доходов граждан положительно сказываются на потребительском спросе. За первые 7 месяцев года розничные продажи выросли на 5,4%.