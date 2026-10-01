Две школы будущего на 2,8 тысячи учащихся появятся в Таганском районе

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

В Таганском районе в рамках Адресной инвестиционной программы Москвы ведется проектирование двух школ будущего на 2,8 тысячи учащихся. Об этом сообщил глава комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов, слова которого приводит пресс-служба Градостроительного комплекса.

По его словам, главным архитектурным акцентом зданий станут многофункциональные многосветные пространства округлой формы, суммарно рассчитанные почти на тысячу мест. Помещения смогут трансформироваться в актовые залы, театральные сцены, конференц-залы или лектории. Прозрачное покрытие кровли обеспечит максимальное естественное освещение.

Пространства оснастят аудиовизуальным оборудованием и мультимедийными системами, что позволит проводить школьные мероприятия, спектакли, научные конференции и открытые уроки, отметил Ефимов.

Проекты реализуют в соответствии с современным стандартом, предусматривающим создание открытых атриумных зон, которые связывают учебные, рекреационные и событийные пространства. Эта концепция не только визуально расширяет помещения, но и делает их более функциональными: школьники смогут не только учиться, но и проводить свободное время.

Руководитель департамента гражданского строительства Москвы Алексей Александров уточнил, что школа на Новорогожской улице будет рассчитана на 1,1 тысячи мест. Помимо многосветного пространства, там проектируются музыкальная студия, мастерские по обработке дерева и металла, обеденный зал с пищеблоком и другие помещения.

В Большом Факельном переулке возведут школу на 1,7 тысячи мест. Там разместят кабинеты для начальной, основной и старшей школы, зоны коворкинга и буккроссинга, медиатеку и медицинский блок. Прилегающие территории благоустроят с учетом требований к озеленению и созданию доступной среды.

Ранее большой образовательный комплекс построили в Коммунарке. Он может принять 1 400 школьников и 300 воспитанников детского сада. Одной из главных его особенностей стал уличный кинотеатр. Экраном стали выступы фасада.