Прокуратура Москвы проверит жалобу покупателя билета на концерт Канье Уэста

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Прокуратура Москвы организовала проверку по заявлению жителя Санкт-Петербурга, купившего билет на концерт американского рэпера Канье Уэста. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ответ ведомства на запрос депутата Госдумы Михаила Романова.

Заместитель прокурора Москвы подписал документ, в котором сообщается: проверка на предмет нарушения законодательства о защите прав потребителей организована по обращению и заявлению, поступившему из прокуратуры Санкт-Петербурга.

Концерты Уэста в Петербурге были анонсированы в августе 2026 года. Их должны были провести 10 и 11 октября на "Газпром Арене". Однако вскоре площадка заявила, что не заключала договор на проведение концертов и принять артиста не сможет. Американское агентство Access Opera, выступающее партнером концертного тура рэпера, подтвердило отмену его выступления.

По данным СМИ, выступления отменили, потому что их не согласовали с властями города. Также против их проведения выступили силовики, указавшие на пронацистскую позицию Уэста и использование им экстремистской символики.

Зрители, купившие билеты, смогут вернуть деньги с 12 октября. Вместе с тем в СМИ появилась информация, что правоохранители проводят доследственную проверку по факту возможного мошенничества в особо крупном размере со стороны организатора Say Agency.

