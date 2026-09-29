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29 сентября, 15:10

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РБК: причиной отмены концерта Канье Уэста стало отсутствие согласования с властями

Причиной отмены концерта Канье Уэста стало отсутствие согласования с властями – СМИ

Фото: АР/Invision/Amy Harris

Концерты американского рэпера Канье Уэста в России отменили из-за того, что организаторы не согласовали мероприятие с властями Санкт-Петербурга и лично губернатором Александром Бегловым. Кроме того, против их проведения выступили силовики, пишет РБК, ссылаясь на источник, близкий к администрации президента.

Когда администрация города обратилась в Москву для решения этого вопроса, возникли серьезные претензии к самому музыканту и концерту, пояснил он. Против шоу высказались представители силового блока, которые вспомнили пронацистские заявления Уэста и тот факт, что он неоднократно использовал запрещенную символику.

При этом, как уточняется в материале, сначала ряд чиновников были не против приезда рэпера в Россию из-за его симпатии к Владимиру Путину. Тогда администрация президента решила провести опрос, согласно которому большинству респондентов было все равно, состоится ли концерт. В то же время были те, кто выступал за или против, однако вывода о том, что шоу необходимо провести, не последовало.

Концерты Уэста на "Газпром Арене" в Петербурге были запланированы на 10 и 11 октября. Однако через некоторое время после анонса площадка заявила, что не подписывала договор на проведение мероприятий, в связи с чем выступление артиста невозможно.

При этом агентство Say Agency, занимающееся организацией концертов, продолжало заявлять о подготовке шоу. На этом фоне покупатели пытались сдать билеты и вернуть деньги, однако столкнулись с проблемами. Это стало причиной разбирательства в Роспотребнадзоре, после чего организатор получил предостережение.

Страница мирового тура рэпера, посвященная выступлениям в России, пропала с его сайта. В итоге американское агентство Access Opera, организующее концерты Уэста, подтвердило отмену шоу.

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