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29 сентября, 15:13

Экономика

"Газпром нефть" создаст российскую систему сертификации экологичного биотоплива

Фото: пресс-служба "Газпром нефти"

"Газпром нефть" инициировала создание в России национальной системы сертификации авиационного биотоплива (SAF). Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Система станет альтернативой зарубежным сертификационным центрам и позволит оценивать снижение воздействия от углекислого газа на всем жизненном цикле топлива – от производства до конечного потребителя. По требованию Международной организации гражданской авиации (ИКАО) такая сертификация с 2027 года станет обязательной для допуска низкоуглеродного авиатоплива на зарубежные маршруты.

С 2027 года российские авиакомпании для международных полетов должны будут использовать экологичное SAF-топливо или компенсировать воздействие покупкой углеродных единиц. Новая система объединит всех участников производства: сельхозпредприятия, поставщиков и переработчиков растительного сырья, топливные и логистические компании, авиаперевозчиков. Методология оценки сокращения парниковых газов будет выстроена на открытой платформе. Система станет частью национального проекта "Технологическое обеспечение биоэкономики".

"Создание национальной системы сертификации биотоплива – стратегическая задача сохранения конкурентоспособности и устойчивости транспортной отрасли России. Единые требования к авиационному SAF и судовому биотопливу будут учитывать международные нормы и обеспечивать возможность признания результатов сертификации за рубежом", – заявил заместитель министра транспорта РФ Владимир Потешкин.

По словам директора коммерческого департамента "Газпром нефти" Левана Кадагидзе, ученые и инженеры компании первыми в стране запустили в производство экологичное судовое топливо на основе растительных компонентов. Следующим шагом стало создание рецептуры и тестирование первого российского авиационного SAF-топлива. Внедрение национальной системы сертификации позволит масштабировать эти проекты, заключил он.

Ранее сообщалось, что на ряде российских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) ввели в эксплуатацию дополнительные установки. Это позволило увеличить объемы выпуска нефтепродуктов, сообщил кабмин по итогам совещания по ситуации на топливном рынке, которое провел вице-премьер Александр Новак. Он также поручил профильным ведомствам продолжать постоянный мониторинг внутреннего рынка топлива.

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