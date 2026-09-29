В Литве признали отсутствие доказательств угроз со стороны РФ

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Премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс признал, что у Вильнюса нет данных о подготовке Россией каких-либо враждебных действий. Об этом он сообщил на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

"Есть ли какие-либо доказательства или данные разведки, указывающие на то, что Россия к чему-то готовится? На самом деле таких данных нет", – приводит слова Синкявичюса РИА Новости.

Замглавы МИД России Александр Грушко ранее заявил, что НАТО открыто готовится к агрессивной войне. По его словам, в стратегических документах Евросоюза и НАТО Россия описывается как "прямая, непосредственная и долговременная угроза".

При этом глава МИД РФ Сергей Лавров также отмечал, что именно Европа готовится к войне с Россией. Министр напомнил, что Владимир Путин не раз говорил о нежелании Москвы воевать с Европой.