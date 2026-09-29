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29 сентября, 19:01

Транспорт

В Шереметьево объяснили парковку в 945 тысяч рублей чеком месячной давности

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Причиной чека за парковку на территории аэропорта Шереметьево на 945 тысяч стал человеческий фактор. Об этом "Газете.ру" заявила пресс-служба авиагавани.

В Сети распространилось видео, на котором водитель рассказал, что за выезд с парковки Шереметьево должен заплатить почти 1 миллион рублей. Увидев сумму, мужчина сказал, что теперь ему проще оставить машину около аэропорта. При этом он не уточнил, сколько автомобиль простоял на парковке.

В Шереметьево рассказали, что большая сумма высветилась из-за ошибки водителя. Система автоматически рассчитала стоимость на основании данных билета, полученного около месяца назад.

После обращения к диспетчеру ошибку устранили, автомобиль выпустили без оплаты. Клиент не понес расходов.

В авиагавани также отметили, что долгосрочная парковка в зоне привокзальной площади терминалов не предусмотрена, так как эти зоны используются для посадки и высадки пассажиров.

Ранее сообщалось, что аэропорт Шереметьево предусмотрит зоны выгула собак-проводников при проектировании новых терминалов. Пассажиру с инвалидностью по зрению нужно будет рассказать о перевозке собаки при бронировании, после чего сообщить об этом в аэропорт по номеру телефона кол-центра.

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