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29 сентября, 17:54

Спорт

Экс-футболист "Манчестер Сити" Меппен-Уолтер умер в 32 года

Фото: Getty Images/Pete Norton

Экс-защитник молодежной футбольной команды "Манчестер Сити" Кортни Меппен-Уолтер ушел из жизни в возрасте 32 лет. Об этом сообщил его бывший клуб "Бери" в соцсети Х.

Причины смерти не называются. "Бери" был последним клубом спортсмена, он покинул команду летом 2025 года.

Меппен-Уолтер родился в 1994 году в Англии. Он выступал за сборную страны, а также играл за "Карлайл", "Чорли", "Стокпорт" и "Телфорд Юнайтед". До 2012-го спортсмен был игроком молодежной "Манчестер Сити".

В 2013 году футболиста лишили свободы на 1 год и 4 месяца за причинение смерти двоим людям по неосторожности в результате ДТП. Впоследствии, в 2019-м, его лишили водительских прав на срок 1 год 10 месяцев за управление автомобилем в нетрезвом состоянии.

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