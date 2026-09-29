В Новосибирске возбудили уголовное дело после нападения девочки на детей

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В Новосибирске возбудили уголовное дело после инцидента с 12-летней девочкой, которая напала с ножом на других детей на игровой площадке в Ленинском районе города. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Там подтвердили, что телесные повреждения получила 10-летняя девочка. По какой именно статье идет следствие, не уточняется.

"В центральный аппарат СК России представят доклад о ходе расследования", – говорится в сообщении.

По данным правоохранительных органов, девочка действовала спонтанно, ее никто не провоцировал.

"Нож взяла она дома, вышла на улицу. Никакого конфликта не было", – приводит слова источника ТАСС.

Инцидент произошел 29 сентября в Ленинском районе города. Сообщалось, что в результате нападения травмы получили девочка 2015 года рождения и мальчик 2022 года рождения.

Позже стало известно, что девочка была с ножом. Пострадавшую школьницу прооперировали, в настоящий момент она находится в отделении реанимации и интенсивной терапии. Мальчику госпитализация не потребовалась.

Нападавшую в сопровождении семьи доставили в отдел. Как выяснилось, ранее она уже нападала с ножом на свою бабушку, после чего проходила принудительное лечение в специализированной больнице.

По данным СМИ, она растет в полной семье и не состояла на учете в полиции. В МВД добавили, что девочку передадут медикам и направят в спецбольницу.