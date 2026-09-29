Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Новосибирске 12-летняя девочка напала на детей 2015 и 2022 годов рождения. Инцидент произошел в Ленинском районе города, сообщили в ГУ МВД по региону без уточнения подробностей.

Отмечается, что дети пострадали. Напавшую на них девочку доставили в отдел в сопровождении законных представителей. Обстоятельства ЧП устанавливаются, добавили в главке.

Ранее в СМИ появилась информация о нападении на школьницу в Екатеринбурге, в микрорайоне Синие Камни. Неизвестный мужчина, не пытаясь заговорить с ней, сразу накинулся на ребенка с канцелярским ножом. У пострадавшей остались порезы на лице, шее и руках. Девочка прибежала домой и обо всем рассказала родителям. Теперь полицейские изучают записи с камер видеонаблюдения.

