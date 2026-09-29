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29 сентября, 17:48

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RTL: номера телефонов кандидатов в президенты Франции нашли в интернете

Номера телефонов кандидатов в президенты Франции нашли в интернете

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Номера телефонов кандидатов в президенты Франции, включая главу парламентской фракции партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, оказались доступны через пиратские поисковые сайты-агрегаторы. Об этом сообщила радиостанция RTL.

При запросах по именам политиков, например основателя левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люка Меланшона, экс-премьера Франции, возглавляющего правоцентристскую партию "Горизонты" Эдуара Филиппа или Марин Ле Пен, в результатах поиска появляются их номера телефонов. Также сайты выдают данные, связанные с лидером французской правой партии "Реконкиста" Эриком Земмуром.

В зависимости от запроса пиратские агрегаторы могут предоставить дату рождения человека, номерные знаки его автомобиля, сведения о членстве в спортивных федерациях, а также номер социального страхования. По данным СМИ, такие сайты используют украденные базы данных и работают на платной основе.

Президентские выборы во Франции состоятся 18 апреля 2027 года. Марин Ле Пен еще в июле заявила о планах баллотироваться на пост президента. При этом действующий лидер Франции Эммануэль Макрон не исключает своего возвращения на пост главы государства. Сейчас он занимает его второй срок подряд.

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