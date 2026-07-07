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07 июля, 21:41

Политика

Ле Пен подтвердила намерение участвовать в президентских выборах во Франции в 2027 году

Фото: AP Photo/Pool/Christian Hartmann

Лидер парламентской фракции правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен подтвердила планы баллотироваться на пост президента Франции в 2027 году. Заявление она сделала в эфире телеканала TF1 после оглашения решения суда Парижа, который приговорил ее к трем годам лишения свободы по делу о растрате.

"Да, этим вечером (7 июля. – Прим. ред.) я уже являюсь кандидатом на президентских выборах", – сказала политик.

Ле Пен стала фигурантом дела об организации фиктивного трудоустройства парламентских помощников в Европарламенте в 2024 году. Тогда ее и еще восемь депутатов "Национального объединения" призывали приговорить к 5 годам заключения с лишением избирательных прав.

Параллельно с этим прокуратура инициировала против французского политика расследование из-за подозрений в незаконном финансировании ее президентской кампании 2022 года. Основанием для этого стала жалоба Национальной комиссии по счетам избирательных кампаний и финансированию политики.

Спустя год Ле Пен и ее коллег признали виновными по делу о парламентских ассистентах. Суд установил, что глава "Национального объединения" присвоила средства, направленные на наем ассистентов в Европарламенте. Общий ущерб составил 2,9 миллиона евро.

Депутата приговорили к 4 годам лишения свободы, из которых 2 были назначены условно, а оставшиеся могли быть смягчены. Несмотря на последнее, она подала апелляцию.

В июле 2026-го Апелляционный суд Парижа подтвердил обвинительный приговор для Ле Пен. Ей назначили 3 года тюрьмы, из которых 2 – условно, и обязали носить электронный браслет год. При этом инстанция смягчила приговор в части срока запрета на участие в выборах до 15 месяцев, позволяя ей баллотироваться в президенты в 2027 году.

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