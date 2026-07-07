Песков заявил, что Россия может развивать успех в зоне СВО без ядерного оружия

Фото: MAX/"Минобороны России"

Россия способна продолжать добиваться успехов в рамках специальной военной операции, не прибегая к использованию ядерного оружия. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью швейцарскому изданию Weltwoche.

"И мы это делаем", – сказал представитель Кремля, приведя в качестве примера недавнее взятие Константиновки в ДНР.

Населенный пункт был полностью взят под контроль ВС РФ 3 июля. Как отмечал Песков, до проведения операции город был превращен в "фактически неприступный" укрепрайон.

Владимир Путин, в свою очередь, назвал военную кампанию первым этапом во взятии важного славянско-краматорского узла обороны ВСУ. Глава государства также поручил представить к государственным наградам всех наиболее отличившихся бойцов.

После этого Россия предложила Украине временно прекратить обстрел города 6 июля в период с 12:00 до 18:00, чтобы провести гуманитарную акцию по передаче тел погибших украинских военных. Однако Киев ответил отказом, что, как подчеркивали в Минобороны РФ, вновь продемонстрировало отношение украинских властей к собственным военным как к расходному материалу.

