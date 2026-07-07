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07 июля, 20:30

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Член ОП Машаров: садовая книжка не дает права распоряжаться имуществом

В ОП объяснили, какие права дает дачнику садовая книжка

Фото: 123RF.соm/hiv360

Садовая книжка – это документ, фиксирующий, за кем закреплен дачный участок, и содержащий отметки об уплате членских взносов. Следует понимать, что она не дает права распоряжаться имуществом, рассказал член Общественной палаты РФ Евгений Машаров в беседе с RT.

По его словам, после присоединения к СНТ дачнику оформляют садовую книжку в течение трех месяцев. Она позволяет участвовать в собраниях и голосованиях, а также пользоваться инфраструктурой товарищества.

Однако этот документ не является правоустанавливающим или правоподтверждающим. То есть владелец не имеет права распоряжаться имуществом, например продавать, дарить или передавать наследству.

Тем не менее, как уточнил Машаров, иногда встречаются случаи, когда дачники проводят сделки с участками, имея только членскую книжку. Однако такие договоры грозят серьезными юридическими последствиями для покупателей, поскольку в будущем оформить право собственности будет затруднительно.

В связи с этим для совершения каких-либо сделок он рекомендовал получить право собственности. В настоящее время это можно сделать по упрощенной программе дачной амнистии.

Ранее юрист Србуи Манджиева рассказала, что на дачном участке можно построить садовый домик, жилой дом, гараж, баню и другие хозяйственные постройки, если они не будут противоречить требованиям пожарной безопасности. Однако такие объекты, как отели, многоквартирные дома, автомастерские и рестораны, нельзя возводить на участке, если земля не вынесена в зону коммерции.

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