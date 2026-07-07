Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 июля, 18:50

Политика
Главная / Новости /

Песков: Россия – очень ответственная страна, чтобы стать инициатором третьей мировой

Россия – очень ответственная страна, чтобы стать инициатором третьей мировой – Песков

Фото: kremlin.ru

Россия – очень большая и очень ответственная страна, поэтому она не может себе позволить стать инициатором третьей мировой войны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью швейцарскому изданию Weltwoche.

Представитель Кремля подчеркнул, что США понимают возможные последствия подобной войны.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев ранее заявил, что третья мировая война может вспыхнуть в любой момент, если президент США Дональд Трамп продолжит свою опасную политику. В частности, политик упомянул насильственную смену режимов главой Белого дома.

Сам Трамп отмечал, что ситуация вокруг Украины больше не угрожает третьей мировой войной. Однако, по его словам, вооруженный конфликт мог закончиться глобальным столкновением.

Читайте также


властьполитика

Почему в России вырос спрос на антидепрессанты для животных?

КУ многих хозяев кошки остаются в квартирах и не бывают на свежем воздухе

На фоне невроза появились отдельные группы заболеваний вроде идиопатического цистит

Читать
закрыть

Как отмена домашнего задания повлияет на учебу первоклашек?

У первоклашек должна быть возможность заниматься физкультурой, танцами, активными играми

Читать
закрыть

Почему зумеры массово отклоняют оферы после собеседования?

Тенденция главным образом связана с требованиями молодых сотрудников к условиям труда

Читать
закрыть

Увеличат ли в России минимальный порог долга для ареста имущества?

Мера исключит ситуации, когда граждане сталкиваются с чрезмерными ограничениями из-за долга

Читать
закрыть

Как правильно подготовиться к речному сплаву?

Важно знать, какие препятствия встретятся на пути, где находятся запасные выходы с маршрута

Читать
закрыть

Чем опасен "гречневый" метод приучения ребенка к горшку?

Эксперты уверены: методика является крайне странной и не имеет научного обоснования

Читать
закрыть

Что будет с огородами москвичей в период "огуречных" дождей?

Влага может дать старт обильной волне лесных грибов и ягод

Влияние дождливой погоды на огородные растения будет зависеть от температуры

Читать
закрыть

Как бороться с подростками на питбайках?

В автошкольной среде обсуждают введение новой категории "М1" для питбайков и средств индивидуальной мобильности

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика