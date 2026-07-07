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Россия – очень большая и очень ответственная страна, поэтому она не может себе позволить стать инициатором третьей мировой войны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью швейцарскому изданию Weltwoche.

Представитель Кремля подчеркнул, что США понимают возможные последствия подобной войны.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев ранее заявил, что третья мировая война может вспыхнуть в любой момент, если президент США Дональд Трамп продолжит свою опасную политику. В частности, политик упомянул насильственную смену режимов главой Белого дома.

Сам Трамп отмечал, что ситуация вокруг Украины больше не угрожает третьей мировой войной. Однако, по его словам, вооруженный конфликт мог закончиться глобальным столкновением.