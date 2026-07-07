Собянин сообщил об отражении атаки уже 51 направлявшегося к Москве БПЛА

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

На подлете к Москве удалось сбить еще два беспилотника. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Таким образом, за последние часы был нейтрализован уже 51 вражеский дрон. Экстренные службы работают на месте падения обломков.

Атака беспилотников началась ночью 7 июля. Первые прилеты зафиксировали примерно в 02:44 по московскому времени.

В связи со сложившейся ситуацией периодически ограничения на прием и отправку самолетов действуют в столичных авиагаванях. Днем во вторник, 7 июля, стало известно, что аэропорт Шереметьево вернулся к штатной работе.