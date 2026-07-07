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07 июля, 18:24

Происшествия

Автосервис загорелся на площади 800 "квадратов" в подмосковном Солнечногорске

Фото: МАХ/"МЧС Московской области"

Автосервис с пристройкой загорелся в подмосковном Солнечногорске. Общая площадь огня составила 800 квадратных метров, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

Сообщение о возгорании в СНТ "Никольское", расположенном в поселке Чашниково, поступило пожарным в 16:06 по местному времени. На момент прибытия спасателей деревянно-каркасное здание автосервиса было охвачено огнем на площади 600 "квадратов". Пламя также распространилось на пристройку площадью 200 "квадратов".

Спустя примерно 1,5 часа пожарным удалось локализовать возгорание. В настоящее время операция по ликвидации пожара продолжается. В ней задействованы 20 человек и 5 единиц техники.

Тем временем тушение также продолжается в Санкт-Петербурге, где загорелись два ангара во Фрунзенском районе. Изначальная площадь составила 500 квадратных метров.

Спустя время огонь распространился на 2 тысячи "квадратов", на которых его и удалось локализовать. Предварительно, никто не пострадал. В тушении участвуют 39 человек и 8 единиц техники.

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