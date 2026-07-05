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05 июля, 14:42

Происшествия

Крупный пожар на складе в Ставрополе полностью ликвидирован

Фото: МАХ/"МЧС Ставрополья"

Возгорание, которое произошло на складе лакокрасочных материалов в Ставрополе, удалось полностью потушить. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ.

По данным ГУ МЧС по Ставропольском краю, в субботу огонь охватил более 5 тыс. квадратных метров. Сообщалось об одном пострадавшем.

Пожар возник на территории частного регионального индустриального парка "Мастер" днем 4 июля. Прокуратура края организовала проверку.

Склад загорелся в Ставрополе днем 4 июля. Площадь пожара изначально составляла 1 000 квадратных метров, однако затем она выросла до 3 500 "квадратов", а спустя время – до 5 тысяч квадратных метров. Также произошло частичное обрушение кровли здания.

Ликвидация возгорания осложнялась высокой температурой и конструктивными особенностями здания. К тушению пламени были привлечены вертолет Ми-8 с водосливным устройством, а также аэромобильная группировка в составе 100 человек и 20 единиц техники. Для мониторинга обстановки использовалась беспилотная авиационная система.

Спустя время пожар удалось локализовать, а позднее ликвидировать открытое горение. По предварительным данным, причиной возгорания стала разгерметизация газового баллона.

До прибытия огнеборцев из здания самостоятельно выбрались 150 человек. Однако один человек пострадал.

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