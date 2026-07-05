05 июля, 12:11Происшествия
Землетрясение магнитудой 6,0 произошло у побережья Камчатки
Фото: depositphotos/vchalup2
Землетрясение магнитудой 6,0 зафиксировано у побережья Камчатки. Об этом сообщает Единая геофизическая служба РАН.
Уточняется, что такой порог был достигнут впервые за последние две недели.
Кроме того, по данным Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, на вулкане Шивелуч произошел выброс пепла на высоту 12 километров. Его зафиксировали в 19:16 по местному времени (10:16 по московскому).
Облако пепла распространилось на 10 километров к западу от вулкана. Извержение продолжалось на протяжении 10 минут, отметили в институте.
Ранее на вулкане Шивелуч произошел выброс пепла на высоту 4,5 километра. Пепловый шлейф протянулся на 30 километров к востоку-юго-востоку от вулкана. В связи с этим объявлялся оранжевый код авиационной опасности.
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