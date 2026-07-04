Число погибших при землетрясениях в Венесуэле достигло 2 954 человек

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Число погибших в результате землетрясения в Венесуэле возросло до 2 954 человек, говорится в сводке министерства по коммуникациям и информации страны. Соответствующие данные опубликованы в телеграм-канале председателя Национальной ассамблеи Хорхе Родригеса.

Кроме того, в результате стихийного бедствия пострадали 16 592 человека, а 6 462 спасены живыми. Таким образом, за последние сутки количество спасенных не изменилось, но число погибших выросло на 309.

Также с момента землетрясений в стране зафиксировано 942 афтершока.

Серия подземных толчков магнитудой 7,2 и 7,5 была зафиксирована в Венесуэле 24 июня. Прошедшее землетрясение стало самым сильным в стране за последние 126 лет.

Среди пострадавших оказались трое россиян. У них выявили травмы легкой и средней степени тяжести. Национальный траур в республике в память о погибших продлится до 7 июля.

