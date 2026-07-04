Власти Тувы расширили зону поисков пропавших девочек

Фото: MAX/"Владислав Ховалыг"

Зона поисков двух пропавших в Туве девочек была расширена, сообщил глава республики Владислав Ховалыг в MAX.

По его словам, ранее поиски велись лишь в районе берега Енисея в Кызыле, а теперь их расширили до села Ийи-Тал, что находится ниже по течению реки. По инициативе властей также развернут дополнительный штаб, скоординированы действия всех ведомств.

"Чтобы расширить зону поисков, мы мобилизовали не только спасателей и правоохранителей", – сказал он.

Кроме того, к поискам присоединились сотрудники республиканских министерств и ведомств, специалисты мэрии и представители других муниципалитетов.

Две девочки пропали вечером 1 июля – они вышли из дома, но так и не вернулись. На берегу Енисея были обнаружили телефоны и обувь детей. Возбуждено уголовное дело, прокуратура начала проверку.

Выяснилось, что одна из двух пропавших в Туве девочек не умела плавать и никогда не ходила на реку. Кроме того, одна из камер видеонаблюдения в Кызыле зафиксировала пропавших девочек – они шли в сторону набережной и дамбы.

