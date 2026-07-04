Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 июля, 18:43

Происшествия

Власти Тувы расширили зону поисков пропавших девочек

Фото: MAX/"Владислав Ховалыг"

Зона поисков двух пропавших в Туве девочек была расширена, сообщил глава республики Владислав Ховалыг в MAX.

По его словам, ранее поиски велись лишь в районе берега Енисея в Кызыле, а теперь их расширили до села Ийи-Тал, что находится ниже по течению реки. По инициативе властей также развернут дополнительный штаб, скоординированы действия всех ведомств.

"Чтобы расширить зону поисков, мы мобилизовали не только спасателей и правоохранителей", – сказал он.

Кроме того, к поискам присоединились сотрудники республиканских министерств и ведомств, специалисты мэрии и представители других муниципалитетов.

Две девочки пропали вечером 1 июля – они вышли из дома, но так и не вернулись. На берегу Енисея были обнаружили телефоны и обувь детей. Возбуждено уголовное дело, прокуратура начала проверку.

Выяснилось, что одна из двух пропавших в Туве девочек не умела плавать и никогда не ходила на реку. Кроме того, одна из камер видеонаблюдения в Кызыле зафиксировала пропавших девочек – они шли в сторону набережной и дамбы.

Читайте также


происшествиярегионы

Как бороться с подростками на питбайках?

В автошкольной среде обсуждают введение новой категории "М1" для питбайков и средств индивидуальной мобильности

Читать
закрыть

Какие бытовые привычки хозяев убивают животных?

Курение в одном помещении с собакой повышает риск развития у нее деменции

Фактором риска являются ядовитые растения, которые разводят хозяева

Читать
закрыть

Может ли курортный роман перерасти в серьезные отношения?

Успешными оказываются те романы, к которым человек относится осознанно

Читать
закрыть

Почему зумеры массово отказываются от водительских прав?

Среди причин – страх садиться за руль и высокая стоимость топлива

Читать
закрыть

Что известно о пропаже 12-летних школьниц в Туве?

Пропавшие дети не могли отправиться куда-либо с неизвестными им людьми

Читать
закрыть

Введут ли в России финансовое поощрение первой свадьбы?

Эксперты считают предложение дотировать свадьбы несвоевременным

Читать
закрыть

Где лучше всего отдохнуть в бархатный сезон 2026 года?

Пляжные локации есть и на Балтийском море в Калининградской области

Читать
закрыть

Как резкое погружение в собственные страхи влияет на психику?

Резкое погружение может запустить паническую атаку, диссоциацию, ощущение потери контроля

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика