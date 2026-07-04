Восемь сильных вспышек произошли на Солнце в субботу

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Восемь мощных вспышек произошли на Солнце в субботу, 4 июля. Об этом сообщила пресс-служба Института прикладной геофизики (ИПГ).

Первые события удалось поймать в 03:00 по московскому времени. Ученые зафиксировали вспышки предпоследнего класса M – от M1.1 до M4.1, которые длились от 15 до 36 минут.

Следующее возмущение, достигшее уровня M1.1, было зарегистрировано в 11:52 в группе пятен 4479 (N14W73). Оно продолжалось 15 минут.

За последние сутки на фоне солнечной активности также возросла мощность магнитной бури. Она достигла уровня G3, добавили в ИПГ.

Ранее исследователи Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН заявили, что группа пятен 4478 достигла наибольшего в этом году размера – 1 190 единиц, тогда как предыдущая наибольшая группа 4366 достигала 1 100 единиц. При этом фактической активности в области пока не наблюдается. Эксперты отметили, что, несмотря на то, что она накапливает энергию, больших взрывов не фиксируется.