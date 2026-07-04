В Москве анонсировали программу в честь Дня семьи, любви и верности

Фото: пресс-служба Депкульта

Более 300 культурных площадок столицы в разных районах подготовили программу ко Дню семьи, любви и верности. Основная ее часть запланирована на 8 июля. Москвичей и туристов ждут фестивали, кинопоказы, творческие мастер-классы, экскурсии, лекции и многое другое. Об этом сообщила заммэра Наталья Сергунина.

"В городских парках, библиотеках, музеях и культурных центрах пройдет порядка 450 мероприятий. Участники познакомятся с историей и традициями праздника, сделают подарки для близких своими руками, посетят концерты и спектакли", – рассказала Сергунина.

4 и 5 июля в саду имени Н. Э. Баумана в рамках "Лета в Москве" проведут благотворительный фестиваль "Город неравнодушных". Свыше 40 московских некоммерческих организаций представят на нем социально значимые инициативы и предложат приобрести созданные их подопечными вязанные игрушки, картины, ароматические свечи, сумки с авторскими рисунками. Собранные средства пойдут на благотворительность. Кроме того, гости присоединятся к лекциям, смастерят браслеты и бутоньерку из сухоцветов, распишут футболку и значок. Желающие смогут взять питомца из зооприюта.

5 июля в зоне отдыха "Терлецкая дубрава" юные горожане займутся рукоделием и изготовят лоскутные куклы, а 11 июля нарисуют картины на занятии "Лебединая пара".

8 июля в зоне отдыха "Красногвардейские пруды" покажут спектакль о взаимоотношениях родителей и детей, в Государственном музее обороны Москвы – постановку о святых покровителях семьи и брака Петре и Февронии.

В этот же день в парке "Сокольники" посетителей ждут творческие уроки, представления кукольного театра и квесты. Здесь же 11 июля состоится фестиваль нового русского стиля "Фолково" со сказочными интерактивными программами, выступлениями ансамблей, хороводами, мастер-классами.

8 июля в Галерее Александра Шилова запланирован концерт Московского мужского хора под управлением Валерия Рыбина. Со сцены прозвучат произведения классической музыки о любви, романсы, арии и дуэты из оперетт.

В Государственном Дарвиновском музее в День семьи, любви и верности ребят приглашают составить свое родословное древо и создать семейный герб, а в Доме культуры "Гайдаровец" – узнать о том, когда этот праздник стал символом крепких уз и искренних чувств.

В парке "Зарядье" 8 июля в формате театрального перформанса и танцевальными номерами пройдет показ коллекций отечественных дизайнеров, выполненных в традиционном стиле. В музее-заповеднике "Царицыно" до 27 сентября предлагают посетить выставку картин участников Всероссийского конкурса художественных работ "Семья – душа России".

Помимо этого, насыщенные программы подготовят в парке 50-летия Октября, Лианозовском парке, усадьбе Воронцово, лесопарке "Кусково", Доме Гоголя, библиотеке № 128 – культурном центре М. А. Шолохова и на других культурных площадках города.

Вход на большинство мероприятий свободный. Подробную информацию можно посмотреть на сайтах учреждений.

Ранее сообщалось, что с 17 по 19 июля в Москве пройдут мероприятия, приуроченные ко дню рождения поэта Владимира Маяковского. Программа реализуется на ряде городских площадок, при этом ключевая часть событий запланирована на 19 июля. Центральным местом проведения станет двор дома, в котором располагается музей "Квартира на Большой Пресне". Завершающим и наиболее значимым событием вечера предусмотрен спектакль "Маяковский. Трагедия в стихах".

