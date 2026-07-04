Путин направил Трампу поздравления по случаю 250-летия независимости США

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин направил американскому лидеру Дональду Трампу поздравления в связи с 250-летием независимости США. Телеграмма президента РФ размещена на сайте Кремля.

В своем письме российский лидер отметил, что подписание Декларации независимости США не только положило начало существованию Штатов, но и стало важной вехой мировой истории. По словам Путина, российская сторона в тот момент оказала поддержку североамериканским колонистам в борьбе за свободу от британского владычества.

В настоящее время, как указал президент РФ, Москва и Вашингтон, являясь крупнейшими ядерными державами, несут особую ответственность за обеспечение безопасности и стабильности в глобальном масштабе.

Путин также напомнил, что за последние 2,5 века в летопись отношений между РФ и США было вписано много "славных страниц". В частности, страны являлись союзниками в двух мировых войнах. Кроме того, государства, по словам российского лидера, избавили человечество от ужасов нацизма и сыграли важную роль в становлении основ современного мироустройства.

"Уверен, что налаживание конструктивных, равноправных и взаимовыгодных связей между Москвой и Вашингтоном отвечает интересам не только наших народов, но и всего мирового сообщества", – сказано в телеграмме.

Глава МИД РФ Сергей Лавров тоже поздравил американцев с 250-летием независимости США. В своей телеграмме, которая размещена на сайте ведомства, министр пожелал гражданам Штатов мира и благополучия.

Лавров также выразил надежду, что заветы Декларации о независимости США, в том числе о праве человека на жизнь, свободу и стремление к счастью, воплотятся в реальность. Он также отметил, что 250-летие независимости Штатов празднуется в ответственный для мироустройства период.

"Несмотря на отчаянное сопротивление стран Запада, на смену эпохе их глобального доминирования пробивает себе дорогу более справедливая и равновесная многополярная модель международного развития", – подчеркнул глава МИД РФ.

Помимо этого, Лавров выразил мнение, что РФ и США, выстраивая искренний диалог в духе равноправия, взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела, могут достичь серьезных результатов и найти эффективные решения в самых трудных общемировых и региональных проблемах.

Ранее Всемирный алмазный центр Антверпена (AWDC) вручил Трампу золотой перстень с 321 природным бриллиантом в честь 250-летия независимости США. Помимо бриллиантов, перстень украшают еще 75 драгоценных камней. Подарок передали послу США в Бельгии Биллу Уайту.

В AWDC отметили, что США являются ключевым торговым партнером Бельгии на протяжении поколений. При этом большая часть природных алмазов, проданных в Антверпене, в конечном итоге попадают к покупателям в Штатах.

