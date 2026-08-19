Самолет МЧС России вылетел в Сербию для тушения природных пожаров

Фото: МАХ/"МЧС России"

Борт Ил-76 МЧС России с экипажем и оперативной группой ведомства направлен в Сербию для оказания помощи в тушении природных пожаров. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу МЧС.

В ведомстве уточнили, что обращение о поддержке поступило от сербской стороны. Партнеры попросили Россию о помощи из-за критического обострения пожарной обстановки и угрозы населенным пунктам.

Тем временем во Франции площадь лесных пожаров достигла 42 тысяч гектаров. По информации СМИ, это стало историческим максимумом за последние 20 лет. К середине июля в стране зафиксировали 306 очагов возгорания. Предыдущий антирекорд был установлен в 2022 году, когда было выявлено 290 очагов.

Один из крупных пожаров произошел в департаменте Лозер на юге страны. Пламя охватило территорию порядка 153 гектаров. Власти провели эвакуацию жителей двух близлежащих деревень.