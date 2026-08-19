Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 августа, 15:27

Происшествия

Самолет МЧС России вылетел в Сербию для тушения природных пожаров

Фото: МАХ/"МЧС России"

Борт Ил-76 МЧС России с экипажем и оперативной группой ведомства направлен в Сербию для оказания помощи в тушении природных пожаров. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу МЧС.

В ведомстве уточнили, что обращение о поддержке поступило от сербской стороны. Партнеры попросили Россию о помощи из-за критического обострения пожарной обстановки и угрозы населенным пунктам.

Тем временем во Франции площадь лесных пожаров достигла 42 тысяч гектаров. По информации СМИ, это стало историческим максимумом за последние 20 лет. К середине июля в стране зафиксировали 306 очагов возгорания. Предыдущий антирекорд был установлен в 2022 году, когда было выявлено 290 очагов.

Один из крупных пожаров произошел в департаменте Лозер на юге страны. Пламя охватило территорию порядка 153 гектаров. Власти провели эвакуацию жителей двух близлежащих деревень.

Европа столкнулась с новой волной лесных пожаров

Читайте также


происшествияпожарза рубежом

Что известно о нападении медведя на девушку в тайге?

Девушку нашли по крикам, но зверя догнать не удалось из-за темноты вокруг

Читать
закрыть

Зачем в РФ нанимают на работу женщин из Северной Кореи?

Ситуация сложилась из за совпадения ряда экономических и политических факторов

Для российских работодателей такое решение оказывается экономически эффективным

Читать
закрыть

Что известно о гибели собак после российской вакцины?

После вакцинации у животных начинались рвота с кровью, судороги, лихорадка

Препарат, которым прививали животных, производит российская фармкомпания "Ветбиохим"

Читать
закрыть

Почему Швеция задержала российские корабли?

Стокгольм подозревал их в обслуживании интересов внешней торговли России

Эксперты уверены: задержания судов по надуманным поводам абсолютно незаконны

Читать
закрыть

Почему ледники уходят со скоростью 40 метров в год?

Причина – глобальное потепление и связанные с ним климатические изменения

В отдельных бассейнах в ближайшие десятилетия изменится сезонное распределение воды

Читать
закрыть

Как нейросети уничтожают мозг школьников?

Школьники стремительно теряют способность к запоминанию и анализу информации

Читать
закрыть

Чем опасны назальные спреи для загара?

Сейчас препарат не зарегистрирован и не разрешен к применению

Читать
закрыть

Чем опасно появление осенних жигалок в Москве и области?

Осенние жигалки способны переносить серьезные заболевания

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика