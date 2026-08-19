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19 августа, 16:06

Происшествия

Посольство РФ заявило, что смерть моряков в Китае не носила криминального характера

Фото: РИА Новости/Сергей Красноухов

Смерть трех российских моряков в провинции КНР Хэбэй наступила по естественным причинам и не носила криминального характера. Об этом сообщили представители посольства РФ в КНР, сославшись на данные китайских правоохранителей.

Погибшие являлись членами экипажей двух российских судов. Посольство России получило информацию о случившемся, после чего российская сторона по просьбе Следственного комитета начала подготовку к репатриации тел для проведения судебно-медицинской экспертизы.

Сотрудники консульского отдела посольства находятся на связи с семьями моряков, представителями судовладельца, а также с правоохранителями России и Китая.

Ранее была подтверждена смерть двух членов экипажа судна компании "Островной краб" в Китае. При этом СМИ сообщали о четырех погибших. Супруга одного из моряков рассказала журналистам, что в день гибели ее мужа в каюте могло быть очень жарко – температура воздуха тогда составляла плюс 38–42 градуса.

Представитель компании назвал произошедшее несчастным случаем. Родственникам одного погибшего предлагали кремировать его без вскрытия, однако они отказались.

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