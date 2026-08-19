Путин: критических последствий от атак на инфраструктуру РФ нет, не было и быть не может

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Террористические атаки на объекты промышленности и инфраструктуры не приводят к критическим последствиям, однако наносят вред, заявил Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам в Кремле.

На заседании рассматривалась реализация плана структурных изменений в экономике до 2030 года. Путин заявил, что внешнее давление и атаки на объекты инфраструктуры и промышленности отражаются на динамике экономических показателей.

"Разумеется, критических последствий от таких атак нет, не было и быть не может", – подчеркнул президент.

Глава государства отметил, что торговая инфраструктура России работает стабильно и эффективно, несмотря на напряженный режим, а сотрудники справляются с задачами.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев указывал на то, что действия Украины направлены против мирного населения. Он подчеркивал, что маркетплейсы стали критически важными элементами социальной инфраструктуры, а их дестабилизация способна негативно отразиться на качестве жизни граждан.

