Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 августа, 15:07

Транспорт

Поезда Савеловского направления будут ходить по измененному графику 19 и 20 августа

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Сергей Быстров

Расписание пригородных поездов Савеловского направления Московской железной дороги (МЖД) временно изменится 19 и 20 августа. Об этом предупредили в пресс-службе министерства транспорта и развития дорожной инфраструктуры Подмосковья.

На время корректировок от станции "Дмитров" будут ходить компенсационные автобусы. График их движения сформирован с учетом изменений расписания электричек.

Вместе с тем с 19 по 21 августа изменился график пригородных поездов Курского и Рижского направлений Московской железной дороги (МЖД), в том числе МЦД-2. Причиной стала замена трех стрелочных переводов на станции Чехов.

Некоторые составы изменили время отправления и прибытия. Также поменялось количество остановок.

Читайте также


транспортгород

Что известно о нападении медведя на девушку в тайге?

Девушку нашли по крикам, но зверя догнать не удалось из-за темноты вокруг

Читать
закрыть

Зачем в РФ нанимают на работу женщин из Северной Кореи?

Ситуация сложилась из за совпадения ряда экономических и политических факторов

Для российских работодателей такое решение оказывается экономически эффективным

Читать
закрыть

Что известно о гибели собак после российской вакцины?

После вакцинации у животных начинались рвота с кровью, судороги, лихорадка

Препарат, которым прививали животных, производит российская фармкомпания "Ветбиохим"

Читать
закрыть

Почему Швеция задержала российские корабли?

Стокгольм подозревал их в обслуживании интересов внешней торговли России

Эксперты уверены: задержания судов по надуманным поводам абсолютно незаконны

Читать
закрыть

Почему ледники уходят со скоростью 40 метров в год?

Причина – глобальное потепление и связанные с ним климатические изменения

В отдельных бассейнах в ближайшие десятилетия изменится сезонное распределение воды

Читать
закрыть

Как нейросети уничтожают мозг школьников?

Школьники стремительно теряют способность к запоминанию и анализу информации

Читать
закрыть

Чем опасны назальные спреи для загара?

Сейчас препарат не зарегистрирован и не разрешен к применению

Читать
закрыть

Чем опасно появление осенних жигалок в Москве и области?

Осенние жигалки способны переносить серьезные заболевания

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика