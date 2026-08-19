Поезда Савеловского направления будут ходить по измененному графику 19 и 20 августа

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Сергей Быстров

Расписание пригородных поездов Савеловского направления Московской железной дороги (МЖД) временно изменится 19 и 20 августа. Об этом предупредили в пресс-службе министерства транспорта и развития дорожной инфраструктуры Подмосковья.

На время корректировок от станции "Дмитров" будут ходить компенсационные автобусы. График их движения сформирован с учетом изменений расписания электричек.

Вместе с тем с 19 по 21 августа изменился график пригородных поездов Курского и Рижского направлений Московской железной дороги (МЖД), в том числе МЦД-2. Причиной стала замена трех стрелочных переводов на станции Чехов.

Некоторые составы изменили время отправления и прибытия. Также поменялось количество остановок.

