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03 октября, 22:50

Происшествия

В Петербурге задержали подозреваемого в убийстве женщины и ребенка

Фото: MAX/"Питерский Следком"

Подозреваемый в убийстве женщины и 8-летнего ребенка в квартире на Наличной улице в Санкт-Петербурге задержан. Об этом сообщила пресс-служба Главного следственного управления СК по Петербургу.

По данным следствия, утром 3 октября в квартире были обнаружены тела женщины и ребенка с множественными колото-резаными ранами. По подозрению в совершении преступления задержан 21-летний молодой человек.

Предварительно установлено, что в ходе бытового конфликта молодой человек в состоянии алкогольного опьянения нанес множественные удары ножом потерпевшим. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух лиц.

РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы отмечает, что фигурантом уголовного дела является приемный сын убитой женщины.

Ранее в Бердске Новосибирской области возбудили уголовное дело об убийстве. Там мужчина задушил свою супругу бюстгальтером. Следствие установило, что супруги вместе употребляли алкоголь, но в какой-то момент между ними началась ссора.

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