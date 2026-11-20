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Минтранс России планирует расширить количество льготных авиабилетов за счет пересмотра маршрутов в действующих программах субсидирования авиаперевозок. Об этом сообщает ТАСС глава ведомства Дмитрий Ядров.

Он рассказал, что министерство намерено сохранить существующие финансовые лимиты, но увеличить долю региональных направлений. Такой подход позволит повысить число билетов, доступных пассажирам по сниженным ценам.

"Мы хотим посмотреть, как рациональнее использовать ее (программу. – Прим. ред.) с точки зрения перераспределения маршрутов регионального и местного сегмента", – сказал Ядров.

Сейчас в России работают три программы господдержки авиаперевозок. Они распространяются на рейсы между центральной частью страны и Дальним Востоком и Калининградом, прямые перелеты между регионами в обход Москвы, а также социально значимые маршруты внутри Дальневосточного федерального округа.

В 2026 году по этим программам планируют перевезти более 4,5 миллиона пассажиров.

Ранее депутаты Госдумы предложили упростить процедуру возврата денег за авиабилеты при отмене рейсов, поскольку пассажирам приходится самостоятельно обращаться к перевозчикам или посредникам и ждать рассмотрения заявок.

В качестве примера парламентарии привели Smartavia: при покупке билета через сайт авиакомпании нужно заполнить специальную форму, а при оформлении через агентство – обращаться по месту приобретения, причем обработка заявки может занять до 30 дней.

