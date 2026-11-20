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Посол России в Нидерландах Владимир Тарабрин призвал власти королевства всерьез учитывать предупреждения Москвы об опасности пребывания в Киеве и необходимости вывезти оттуда дипломатический персонал. Об этом он сообщил ТАСС после беседы в МИД Нидерландов.

По словам дипломата, во время встречи российская сторона выразила сожаление в связи с повреждением здания нидерландского посольства в украинской столице. Тарабрин также подчеркнул, что Россия соблюдает обязательства по Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года.

19 ноября глава МИД Нидерландов Том Берендсен сообщил о повреждении здания посольства королевства в Киеве. По его словам, рядом с диппредставительством упал снаряд, однако никто из сотрудников не пострадал.

Тарабрин, в свою очередь, напомнил, что Москва неоднократно рекомендовала иностранным дипмиссиям покинуть Киев.

Он также уточнил, что российская сторона продолжит наносить в рамках специальной военной операции удары по военным объектам и предприятиям оборонно-промышленного комплекса в городе, которые используются для атак против России.

Ранее сообщалось, что сотрудники нидерландской оружейной компании Destinus могли помогать украинским военным запускать ударные беспилотники по российским целям. В частности, СМИ писали об участии специалистов компании в запуске дрона со взрывчаткой в направлении Воронежа в июне 2023 года, после чего беспилотник врезался в жилой дом, а три человека получили ранения.

Посольство России в Нидерландах заявило, что ожидает от Гааги разъяснений о возможной осведомленности властей об участии работников компании в атаках на российскую территорию.

