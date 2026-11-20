Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Временный поверенный в делах Эстонии вызван в МИД России в связи с решением властей республики закрыть оставшиеся пункты пропуска на границе двух стран. Об этом в своем комментарии сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

По ее словам, этот шаг Таллина нацелен на конфронтацию и идет в русле попыток как можно сильнее обострить отношения между государствами и всю ситуацию в Балтийском регионе.

"Одностороннее закрытие пунктов пропуска нарушает права и интересы значительной части российских соотечественников. Решение возымеет самые негативные последствия в экономике и социальной сфере, в особенности в приграничных регионах самой Эстонии", – говорится в заявлении.

Захарова подчеркнула, что данное решение приняли в спешке, не проведя никаких консультаций с Москвой. По словам представителя МИД РФ, попытки властей Эстонии создать "санитарный кордон" вокруг России и изолировать ее дорого обойдутся самим инициаторам решения.

Дипломат добавила, что Россия оставляет за собой право предпринять все необходимые политико-дипломатические меры для защиты национальных интересов.

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал в этот же день сообщил, что правительство страны решило закрыть все пять автомобильных пунктов пропуска на границе с Россией с 1 декабря. Ограничения затронут переходы "Нарва-1", "Нарва-2", "Койдула", "Лухамаа" и "Саатсе" и будут действовать шесть месяцев.

Захарова, в свою очередь, сравнила данный шаг с возведением нового железного занавеса. По ее мнению, регулярные антироссийские выпады нужны эстонским властям, чтобы отвлечь собственное население от злободневных социально-экономических проблем.

