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Суд приговорил 18-летнего жителя Твери к 7 годам и 10 месяцам колонии общего режима за поджог вышки сотовой связи. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Тверской области в мессенджере MAX.

Мужчину признали виновным по статьям о прохождении обучения диверсионной деятельности и о совершении диверсии. Установлено, что в ноябре прошлого года подсудимый с помощью мессенджера прошел у куратора обучение диверсионной деятельности. После этого он совершил поджог вышки оператора сотовой связи.

Противоправную деятельность пресекли сотрудники УФСБ России по Тверской области. Мобильный телефон и ноутбук, которые использовались для совершения преступления, конфисковали. Приговор в законную силу еще не вступил.

Ранее суд приговорил 22-летнего жителя Башкирии к 15 годам и 9 месяцам лишения свободы за поджоги объектов связи и транспортной инфраструктуры. Его признали виновным в государственной измене и диверсиях. Поджоги мужчина совершал в 2024 году ради денежного вознаграждения, которое ему обещали сотрудники украинских спецслужб.