Фото: vk.ru/amobolohovo

Марина Чуйкина, глава администрации города Болохово под Тулой, где школьницу обвинили в вандализме из-за нарисованных на детской площадке "Смешариков", досрочно сложила полномочия. Об этом сообщается на сайте Киреевского муниципального района Тульской области.

В документе указано, что Чуйкина подала в отставку по собственному желанию.

Чиновница оказалась в центре скандала в августе, после того как на детской площадке в городе появились рисунки персонажей мультсериала. Администрация, которую возглавляла Чуйкина, обратилась в полицию, посчитав действия ребенка вандализмом. Девочку вычислили по камерам видеонаблюдения, а ее родителей обязали отмыть резиновое покрытие.

Ситуация получила огласку и вызвала бурную общественную реакцию. Отец девочки счел обвинения глупыми, а мать рассказала, что в представители администрации Болохова обратились в полицию с жалобой, что рисунок испортил площадку. Женщина назвала это абсурдом и подчеркнула, что получает поддержку от жителей всей страны.

В поддержку девочки выступили сценарист "Смешариков" Игорь Шевчук и уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова. Слова поддержки матери ребенка также выразил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.

