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МИД России выразил протест послу Румынии из-за отказа выдать въездные визы российской сборной по тхэквондо, сообщается на сайте дипломатического ведомства.

Уточняется, что спортсмены должны были выступить на первенстве Европы в Бухаресте в конце ноября. В результате юноши и девушки в возрасте 12–14 лет не получили визы – именно в этой возрастной группе проводится европейское первенство.

В МИД назвали решение Бухареста немотивированным, а отказ в выдаче виз детям-спортсменам расценили как "постыдное проявление дискриминации по национальному признаку". Там указали, что такие действия противоречат основополагающим нормам в области прав человека и подрывают основы международного спортивного сотрудничества.

В министерстве отметили, что политизация допуска российских спортсменов на международные состязания неприемлема. В МИД также предупредили, что враждебные выпады в отношении России "не останутся без ответа и долгосрочных негативных последствий для их инициаторов".

Ранее стало известно, что Швеция не будет оформлять шенгенские визы российским спортсменам, которые собираются участвовать в турнирах на ее территории. Посол России в Стокгольме Сергей Беляев назвал заявления шведских министров о планах лишить российских граждан возможности въезда в Европу, включая Швецию, примером тотальной русофобии.

