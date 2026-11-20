Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Правительство Москвы и компания "СберТройка" заключили соглашения о развитии билетной системы в Мурманской области и Дагестане. Документы подписали на 20-й Транспортной неделе, сообщил столичный Дептранс в МАХ.

В Мурманской области московские технологии оплаты проезда используют с 2023 года. Сейчас система охватывает около 42% регионального транспорта, и ее присутствие планируют расширить.

В Дагестане билетную систему запустят впервые. Сделать это намерены до конца 2026 года. Пассажиры получат доступ к современным способам оплаты проезда.

По словам заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова, "СберТройка" уже работает в 37 регионах России.

"Наша задача – сделать поездки еще удобнее, а современные транспортные сервисы еще доступнее для жителей всей страны", – сказал заммэра.

Он добавил, что столица продолжит делиться с другими субъектами опытом организации дорожного движения, развития парковок и транспортной инфраструктуры. Эта работа ведется по поручению Сергея Собянина.

Ранее московскую билетную систему на базе карты "Тройка" решили внедрить в Северной Осетии. Председатель комитета региона по транспорту Алан Закаев назвал договоренность важным этапом развития общественного транспорта и сообщил, что стороны приступают к созданию единой системы транспортного обслуживания.

