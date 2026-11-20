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Представители племени ава-гуажа, живущие в Бразилии и обычно не контактирующие с внешним миром, впервые пришли к поселению общины гуажажара группой до 30 человек и попросили еду. Об этом сообщила газета The Washington Post (WP).

Случай произошел в штате Мараньян на северо-востоке Бразилии. После того как аборигенов накормили, они ушли обратно в лес. При этом прежде члены племени тоже выходили к жителям Мараньяна, но не приходили такими большими группами.

Журналисты объясняют произошедшее голодом. В последние годы земли ава-гуажа страдают от незаконной вырубки и браконьерства. К этому добавляется глобальное потепление, которое повышает риск лесных пожаров. Вместе эти факторы разрушают привычный уклад жизни племени и могут оставить его без пропитания.

Ранее сообщалось, что мировой урожай риса в 2026–2027 годах может сократиться до 552 миллионов тонн. Давление на производство оказывают низкая рентабельность производителей и неблагоприятная погода, которую часто связывают с Эль-Ниньо. В целом по миру сбор может оказаться ниже прошлогоднего.