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В штате Мэриленд арестовали 34-летнюю Лекси Томас, которая более десяти лет рассказывала о борьбе с раком крови и принимала пожертвования на лечение, хотя болезни, вероятно, не было. Об этом сообщает The Banner.

Женщине предъявили два обвинения в краже. В материалах дела фигурируют более 20 предполагаемых пострадавших, среди них – сестра Томас и родители ее мужа. Сейчас американка под стражей, выйти под залог она не может. Первое заседание суда назначено на 2 декабря.

По данным СМИ, за все время сбора средств Томас получила сотни тысяч долларов. Она рассказывала о лечении в социальных сетях, проводила благотворительные акции и утверждала, что участвует в медицинском исследовании. Близким женщина объясняла, что программа настолько засекречена, что никому нельзя сопровождать ее на процедуры. При этом собаку она иногда брала с собой.

Авторы подкаста The Lexi CON, которые на протяжении трех лет изучали эту историю, утверждают, что Томас подделывала переписку с врачами, а некоторые сообщения выдавала за письма известного американского медика Энтони Фаучи. Кроме того, для публикаций о лечении она, предположительно, использовала фотографии реальных онкологических пациентов, заменяя их лица собственным.

О возможном обмане узнал и муж Томас. В октябре он потребовал аннулировать брак, заявив, что жена никогда не болела раком. По его словам, в клиниках, где она якобы годами проходила лечение, записей о такой пациентке не нашли.

Ранее в Китае женщину по фамилии Чжао приговорили к семи годам лишения свободы за то, что на протяжении почти 19 лет она выдавала себя за мужчину перед возлюбленной (международное движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено) по фамилии Лю и получила от нее более 70 тысяч долларов.

При знакомстве Чжао назвалась мужским именем и не стала раскрывать, что является женщиной. Между ними начались романтические отношения, а впоследствии пара заговорила о свадьбе. По словам Лю, она все это время не догадывалась об обмане.

