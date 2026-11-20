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Грузия не выступала с инициативой о восстановлении дипломатических отношений с Россией. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Так дипломат прокомментировала встречу в Минске замминистра иностранных дел России Михаила Галузина и спецпредставителя премьер-министра Грузии по связям с Россией Георгия Зурабишвили. Переговоры прошли в рамках возобновленного прямого российско-грузинского диалога.

Москва и Тбилиси обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений, уделив особое внимание торгово-экономическому и культурно-гуманитарному сотрудничеству. По итогам встречи удалось достичь ряда практических договоренностей.

В свою очередь, глава грузинского МИД Мака Бочоришвили отметила, что для властей республики главным условием встречи с РФ было не место проведения, а возможность вовремя начать обсуждение важных вопросов.