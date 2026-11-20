20 ноября, 14:21Регионы
Ограничения в районе Горного Алтая из-за нападения медведей продлили до конца года
Фото: depositphotos/zastavkin
Режим повышенной готовности в Турочакском районе Республики Алтай, который был введен из-за угрозы нападения медведей, продлили до 30 декабря 2026 года. Об этом сообщила районная администрация.
Ограничения сохраняются после трагедии, произошедшей в конце августа: на территории турбазы в селе Артыбаш хищник напал на палатку, вытащил 29-летнюю женщину и убил ее.
Жителям и туристам по-прежнему запрещено находиться вне дома и социальных объектов без необходимости с 21:00 до 08:00. Также в школах сохраняется измененный график.
Ученики первой смены приходят на занятия в 08:45, а второй – в 14:00. Один урок длится 35 минут.
Ранее в Байкальске Иркутской области ввели комендантский час с 19:00. Причиной стали участившиеся случаи нападения бурых медведей. С наступлением темноты запрещено находиться на улице, в парках и лесных массивах.
Выгуливать домашних животных разрешено только в светлое время суток и строго в черте города. Кроме того, любой выход в тайгу, лесной массив и на удаленные территории строго запрещен. Особый запрет касается сбора дикоросов.
Эксперт заявил, что нашествия медведей-шатунов в Подмосковье не ожидается