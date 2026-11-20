Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признался, что не ожидал услышать комплимент о своей работе от главы Белого дома Дональда Трампа. Об этом представитель Кремля рассказал журналистам.

"Слушайте, ну что он сказал? Он просто проходил мимо. Не думаю, что это нужно как-то комментировать", – добавил представитель Кремля.

Трамп похвалил пресс-секретаря российского президента 19 ноября в Шэньчжэне перед началом переговоров с Владимиром Путиным. Американский президент пожал Пескову руку и отметил, что тот "отлично справляется" со своей работой.

Позднее представитель Кремля назвал комплимент "прекрасным" и признался, что гордится своей работой. В тот же день на полях саммита АТЭС Путин и Трамп провели двустороннюю встречу, а затем впервые в истории состоялись трехсторонние переговоры лидеров России, США и Китая с участием Си Цзиньпина.