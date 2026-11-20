Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Сочетание алкоголя и антибиотиков может привести к тяжелому отравлению. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на главного внештатного психиатра-нарколога Минздрава Московской области Виталия Холдина.

Специалист отметил, что после смешивания этанола с рядом антибиотиков организм перестает эффективно расщеплять спирт.

"В крови копится токсичный альдегид, вызывая покраснение лица, головную боль, спазмы в животе, тошноту и скачки давления", – пояснил Холдин.

Врач подчеркнул, что печень при таком "коктейле" получает двойную токсическую нагрузку. Помимо этого, при сочетании алкоголя и антибиотиков лечение может стать неэффективным, поскольку концентрация препарата снижается, а инфекция сохраняется и может вернуться в устойчивой к лекарствам форме.

Ранее член общественной палаты РФ, президент Федерации специалистов превентивной медицины и питания Ирина Писарева рассказала, что кофе, молоко и минералка способны снижать эффективность лекарственных препаратов. Осторожными нужно быть и с употреблением грейпфрута – это один из самых известных продуктов, влияющих на метаболизм лекарств. В зоне риска оказываются те, кто употребляет антибиотики и статины, подчеркнула эксперт.