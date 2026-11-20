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Эксперимент по беспилотной аэрологистике проведут в восьми регионах России. Об этом сообщил вице-премьер РФ Андрей Никитин, передает РИА Новости.

В число участников вошли Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Республика Татарстан, Сахалинская область, Приморский край, Республика Саха (Якутия), Нижегородская и Рязанская области, а также Ямало-Ненецкий автономный округ.

По словам Никитина, эти субъекты вошли в проект запуска низковысотной экономики России. Отбор шел по итогам оценки заявок. Цель проекта – создать управляемую модель применения беспилотной аэрологистики.

Ранее Никитин отметил, что беспилотный транспорт в стране должен перейти от экспериментального использования к массовому внедрению. Для этого, считает он, нужно установить общие требования к допуску такой техники на дороги, ее эксплуатации и дистанционному управлению.