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Доход менее 49 тысяч рублей в месяц россияне воспринимают как признак бедности. Такие данные приводит РБК со ссылкой на исследование.

Чтобы считать человека богатым, по мнению участников опроса, ему нужно зарабатывать не менее 950 тысяч рублей. А для собственного счастья жители страны хотели бы получать в среднем 273 тысячи рублей ежемесячно.

При этом финансовые ожидания заметно различаются у разных поколений. Молодые люди до 35 лет проводят границу бедности на отметке 43 тысячи рублей, а богатства – 690 тысяч. Среди опрошенных старше 45 лет эти показатели существенно выше – 52 тысячи и 1,1 миллиона рублей соответственно. Респонденты в возрасте от 35 до 44 лет считают порогом бедности 50 тысяч рублей.

Сказывается и уровень личного заработка. Те, кто получает меньше 100 тысяч рублей в месяц, называют бедностью доход ниже 40 тысяч, а респонденты с зарплатой от 150 тысяч – ниже 70 тысяч рублей. Разница заметна и в оценках суммы для счастья: первой группе хотелось бы получать 223 тысячи рублей, второй – 337 тысяч.

Есть различия и между мужчинами и женщинами. Мужчины называют более высокую планку бедности – 52 тысячи рублей против 46 тысяч у женщин. Для ощущения счастья им нужно 309 тысяч рублей в месяц, тогда как женщинам – 240 тысяч. Богатыми мужчин, по результатам опроса, считают при заработке от 990 тысяч рублей, женщин – от 880 тысяч.

За год оценка границ бедности и богатства практически не сдвинулась. В 2025 году они составляли 48 тысяч и 930 тысяч рублей соответственно. Зато запрос на доход для ощущения счастья вырос на 6% – с 257 до 273 тысяч рублей.

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении МРОТ до 28 935 рублей с 1 января 2027 года. Рост составит 6,8%, одновременно увеличится и прожиточный минимум трудоспособного населения – до 22 047 рублей.

Документ также приостанавливает привязку МРОТ к медианной зарплате на период 2027–2029 годов. В этот период минимальная оплата труда будет фиксироваться с учетом прогнозируемых темпов роста среднемесячных начислений.

