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Президенты России и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон на переговорах в Душанбе затронули миграционную тематику и высказались за продолжение сотрудничества по решению связанных с ней вопросов. Об этом сообщила пресс-служба президента Таджикистана.

Лидеры отдельно обсудили трудовую миграцию, "была подчеркнута важность дальнейшего конструктивного решения текущих вопросов".

В России с 1 января 2027 года мигрантам будут отказывать в выдаче разрешения на работу и патента, если они не представили отчет о своих доходах. Уже выданные документы будут аннулированы.

Речь идет об отсутствии сведений о сумме полученных доходов в виде выплат и иных вознаграждений, начисленных по данным расчетов по страховым взносам, за 3, 6, 9 и 12 месяцев календарного года, пояснили в миграционной службе МВД России.