Фото: МАХ/"Мэр Москвы Сергей Собянин"

В столице подвели итоги восьмого конкурса грантов для социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО) "Москва – добрый город". Финансовую поддержку по решению конкурсной комиссии получили 83 проекта, между ними распределили 400 миллионов рублей, сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

В этом году на конкурс поступило 436 заявок – почти на 15% больше, чем в 2025-м. Каждая четвертая организация участвовала впервые. Подать заявку могли НКО с опытом работы от полугода. Для организаций, чьи учредители – ветераны СВО, ограничения по дате регистрации не действуют.

Мэр рассказал, что в городе работает больше 30 тысяч НКО, треть из них ведет социально ориентированную деятельность. Они помогают жителям с инвалидностью, детям-сиротам, людям в трудной жизненной ситуации, участникам спецоперации и их близким, дополняя государственную систему поддержки индивидуальными решениями. Социальный заказ для НКО формируют системно: каждый год анализируют уже реализованные проекты, проводят встречи с организациями и изучают потребности горожан.

Впервые к работе экспертов конкурса подключили ИИ-помощника. Он помог проанализировать и структурировать данные, а специалисты смогли сосредоточиться на содержательной стороне проектов. К реализации инициатив победители приступят уже в следующем году.

В частности, в конкурсе выиграл благотворительный фонд "Синдром любви". Он поможет детям и взрослым с синдромом Дауна развивать способности и становиться самостоятельнее на каждом этапе жизни – от первых шагов до выбора профессии.

Автономная некоммерческая организация "Игруля" научит москвичей с инвалидностью создавать мягкие игрушки для домашних животных. Изделия представят на городских ярмарках и благотворительных фестивалях, так что новое занятие станет источником заработка.

Благотворительный фонд "Искусство быть рядом" поможет подросткам с расстройством аутистического спектра и другими ментальными особенностями подготовиться к самостоятельной взрослой жизни. Жизненно важные навыки они освоят в творческих и кулинарных мастерских.

Благотворительный фонд "Качество жизни" организует социальную занятость для москвичей с ментальными особенностями в городских социальных домах. Участники будут выполнять реальные заказы предприятий, развивая трудовые навыки и самостоятельность.

Центр социальных проектов "Молодежный интеллектуальный ресурс" поможет московским подросткам преодолевать конфликты, снижать риски буллинга и находить общий язык со сверстниками.

Московская ассоциация ветеранов СВО будет развивать два направления поддержки. Наставники программы "Равный – равному", бойцы спецоперации, завершившие службу, станут делиться опытом, проводить регулярные консультации и помогать другим участникам СВО адаптироваться к мирной жизни. Проект "Свой барбер" обеспечит бытовые услуги ветеранам, которые проходят лечение или имеют ограничения по здоровью.

Кроме того, клубный центр "Кунцево" запустил интерактивные благотворительные программы "Тепло родного дома" в поддержку участников СВО. В одном проекте соединили несколько направлений, чтобы внести вклад мог каждый желающий. Программы помощи планируется проводить регулярно.