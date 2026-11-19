Фото: пресс-служба префектуры Западного административного округа города Москвы

Клубный центр "Кунцево" из Объединения культурных и досуговых центров Западного административного округа начал интерактивные благотворительные программы "Тепло родного дома" в поддержку участников СВО. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Руководитель центра Татьяна Гребенкина отметила, что в одном проекте решили соединить несколько направлений помощи бойцам спецоперации, чтобы внести вклад мог каждый желающий. Первая встреча прошла 18 ноября, проект планируют вести на регулярной основе.

Для гостей подготовили пять тематических станций. На площадке "Теплые носки" взрослые и дети учились вязать спицами и крючком: младшим участникам предложили сматывать клубки, подбирать цвета и украшать готовые изделия аппликацией.

На станции "Браслет друга" активисты кунцевского отделения "Молодогвардеец" организации "Золотые руки ангела" показали, как плести браслеты из паракорда. По специальной схеме браслет превращается в прочный и легкий трос – его можно использовать для крепления грузов, экипировки и рюкзаков на технике.

На площадке "Оберег родного дома" гости расписывали деревянные заготовки – подковы, солнце, птиц и домики. Рядом, на станции "Свет в окопе", под руководством мастера участники заливали парафин в банки, готовили фитили и украшали готовые свечи.

На станции "Письмо солдату" гости писали военным и подписывали открытки. Младшим предлагали готовые шаблоны с рисунком и словами "Спасибо!" и "Мы с тобой", дети постарше и взрослые придумывали пожелания сами. Открытки размещали на стенде "Стена добрых слов", письма опускали в специальный ящик.

Изготовленные на встречах носки, браслеты, обереги, окопные свечи, открытки и письма уже упаковали для отправки военнослужащим в зону проведения СВО.

Участвовать в бесплатных встречах могут москвичи любого возраста, в том числе семьи с детьми. На следующих мероприятиях будут тематические станции с заданиями, мастер-классы и возможность своими руками сделать то, что особенно необходимо военнослужащим. Очередная встреча проекта состоится 18 декабря.

Между тем штаб "Сила в своих" из района Северное Медведково с начала года отправил участникам спецоперации восемь гуманитарных грузов общим весом 8,5 тонны. Военным передали более 200 антидроновых одеял и сотни носилок-волокуш, также отправили генераторы, запчасти, инструменты, медикаменты, продукты, стройматериалы и оборудование.